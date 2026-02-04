ولي العهد وبوتين يستعرضان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. كما جرى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



