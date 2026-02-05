ضغوط السوق تدفع سعر البيتكوين للتداول دون قيمته العادلة بفارق كبير: التفاصيل

هبط سعر البيتكوين مؤخرا إلى ما دون 71 ألف دولار، ما أدى إلى محو المكاسب التي تحققت منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في أواخر 2024.

ورغم ذلك، يرى محللون أن السعر الحالي يتداول بخصم واضح مقارنة بالاتجاه التاريخي طويل الأجل.

من بين هؤلاء المحللون المحلل “ديفيد” الذي قدم تحليله بناء على مؤشر قانون القوة لتقدير القيمة العادلة لسعر البيتكوين عند نحو 122,762 دولار بينما يتداول سعر البيتكوين عند 69 ألف دولار.

Bitcoin is Mispriced by ~$51K.



Market Dynamic Controlling Price:

Price is mostly being set by forced flows in derivatives/hedging, not by long-term holders selling their coins.



Value:

power-law trend value: ~$122,762

spot: ~$72,118

gap: ~$51K (growing)

discount: ~41%

z-score:… pic.twitter.com/iIF67Oq00K — David 🇺🇸 (@david_eng_mba) February 5, 2026

وبحسب تقديره، يعكس ذلك فجوة تقارب 52 ألف دولار، أي نحو 41%، وهي—وفق وصفه—أقل من النطاق المعتاد تاريخيا مقارنة بالاتجاه.

ويركّز “ديفيد” في تفسيره على ديناميكيات السوق أكثر من العناوين الاقتصادية العامة، معتبرا أن الحركة السعرية الأخيرة تقودها تدفقات قسرية في أسواق المشتقات مثل التحوط وعمليات التصفية، لا بيعا من حاملي البيتكوين على المدى الطويل.

في وقت إعداد وكتابة المقال، يتداول سعر البيتكوين قرب 70,000 دولار وفقا بيانات “CoinGecko”، منخفضا بنحو 9% خلال 24 ساعة وحوالي 21% خلال أسبوع.

وعلى أساس شهري، تراجعت العملة قرابة 25%، لتصبح أقل بنحو 44% من أعلى مستوى سجلته في أكتوبر من العام الماضي.

وأدى هذا الهبوط إلى موجة تصفيات واسعة، إذ أفادت بيانات “CoinGlass” بتصفية أكثر من 154 ألف متداول خلال 24 ساعة، وبخسائر إجمالية تقارب 718 مليون دولار.

كما تأثرت شركة “Strategy” بالتراجع الأخير بعد شرائها 855 بيتكوين مقابل 75.3 مليون دولار؛ وبحسب “Kobeissi Letter” اتسعت خسائرها على الورق خلال الأشهر الأربعة الماضية لتصل إلى نحو 40 مليار دولار.

