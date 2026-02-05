مؤسس الايثيريوم “فيتاليك بوتيرين” يبيع ملايين الدولارات من ETH تزامنا مع انهيار الأسعار

تفاقم الهبوط العام في سوق العملات الرقمية خلال الساعات 24 الماضية، مع تسجيل سعر البيتكوين ومعظم العملات الرقمية البديلة خسائر جديدة، فيما كان أداء الايثيريوم الأضعف ضمن العملات الرقمية الكبيرة، حيث تراجع بنحو 8% خلال يوم واحد وأكثر من 30% منذ نهاية الأسبوع الماضي.
ورغم أن تصحيح السوق يُعزى جزئيا إلى التوترات السياسية العالمية، وحالة عدم اليقين الاقتصادي، وتشدد الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، فإن الضغوط على الايثيريوم تبدو مرتبطة بعوامل إضافية.
أظهرت بيانات “SoSoValue” استمرار خروج الاستثمارات من صناديق ETF المرتبطة بالايثيريوم، مع سحب ما يتجاوز 400 مليون دولار خلال يومين فقط الأسبوع الماضي، أعقبها خروج صافي جديد بقيمة 79.48 مليون دولار بعد محاولة تعاف محدودة.
في الوقت نفسه، كشفت بيانات “Lookonchain” أن محافظ مرتبطة بـ “فيتاليك بوتيرين”، الشريك المؤسس للايثيريوم، قامت ببيع ما قيمته نحو 6.6 مليون دولار من ETH خلال الأيام الثلاثة الماضية، بمتوسط سعر يبلغ 2228 دولار للعملة، ما زاد من الضغوط النفسية على السوق.
وبحسب “CoinGlass”، أدّى الهبوط الأخير إلى تصفية مراكز شراء على الايثيريوم تجاوزت قيمتها 210 مليون دولار خلال 24 ساعة. ولم يقتصر التأثير على المستثمرين الأفراد، إذ تكبّد كبار حاملي العملة خسائر كبيرة أيضا، حيث تظهر بيانات السوق أن شركة “BitMine”، أحد أكبر اللاعبين في منظومة الايثيريوم، تسجل خسائر تتجاوز 6 مليار دولار، رغم استمرار بعض الأصوات المتفائلة، مثل “توم لي”، في الدفاع عن الأسس طويلة الأجل للأصل.
