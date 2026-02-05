مؤسس الايثيريوم "فيتاليك بوتيرين": حلول الطبقة الثانية لم تعد توسّع شبكة الايثيريوم

مؤخرا وفي أحدث تصريحاته أخبر “فيتاليك بوتيرين” إن التطورات الأخيرة تشير إلى أن التصور الأصلي لدور حلول الطبقة الثانية في توسيع شبكة الايثيريوم لم يعد صالح.

وأوضح أن تقدم كثير من شبكات الطبقات الثانية L2 كان أبطأ من المتوقع، خاصة في ما يتعلق باللامركزية وقابلية التشغيل البيني، في حين أن الشبكة الرئيسية باتت تحقق رسوم منخفضة وتواصل التوسع مباشرة مع توقع زيادة حدود الغاز خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن مفهوم التوسّع كان قائما على أن ترث حلول L2 أمن الايثيريوم بالكامل، لكن العديد منها يعتمد على آليات تحكم أو جسور مركزية نسبيا، ما يجعلها خارج هذا التعريف.

كما لفت إلى أن بعض المشاريع قد لا تتجاوز المرحلة الأولى لأسباب تقنية أو تنظيمية، وهو ما يجعل وصفها بأنها توسّع الإيثيريوم غير دقيق.

ودعا “بوتيرين” إلى التعامل مع حلول الطبقة الثانية كطيف متنوع من الأنظمة بدرجات مختلفة من الارتباط بالايثيريوم، بدل تصنيفها ضمن فئة واحدة، مؤكدا أن عليها تقديم قيمة مضافة تتجاوز مجرد زيادة السعة، مثل التخصص أو الكفاءة العالية.

في المقابل، شدد على أهمية مواصلة تقوية البروتوكول الأساسي للايثيريوم وتوضيح مستويات الضمان التي توفرها هذه الحلول.

