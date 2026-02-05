شركة Tether تخفّض طموحات جمع التمويل بعد اعتراض المستثمرين على تقييمها المرتفع

تراجعت شركة Tether عن خططها السابقة لجمع تمويل يتراوح بين 15 و20 مليار دولار، بعد مواجهة تحفظات من مستثمرين محتملين بشأن التقييم المطروح.

وبحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” بتاريخ 4 فبراير، يدرس مستشارو مُصدِر العملة المستقرة الآن خيار جمع ما لا يقل عن 5 مليار دولار فقط، وهو رقم أقل بكثير مما جرى تداوله في المباحثات الأولية مطلع 2025.

وكانت التقديرات السابقة، التي أوردتها “بلومبرغ” في سبتمبر 2025، تربط جولة التمويل بتقييم يقارب 500 مليار دولار، ما كان سيضع Tether ضمن أعلى الشركات الخاصة قيمة عالميا.

غير أن هذا التقييم قوبل بتشكيك من مستثمرين رأوا صعوبة تبريره في ظل أوضاع السوق الحالية.

وفي تعليقاته للصحيفة، أوضح الرئيس التنفيذي “باولو أردوينو” أن الرقم المرتفع لم يكن هدف ثابت، بل الحد الأقصى لما قد تفكر الشركة في بيعه، مؤكدا أن Tether تحقق أرباح قوية ولا تحتاج بشكل عاجل إلى تمويل خارجي.

وتُصدر الشركة عملة USDT، أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، بإجمالي عرض يقارب 185 مليار دولار، وقد حققت نحو 10 مليار دولار أرباح العام الماضي من عوائد الاحتياطي، خصوصا سندات الخزانة الأميركية.

ورغم هذه الربحية، لا تزال بعض المخاوف قائمة، خاصة حول شفافية التقييم وتركيبة الاحتياطي، في ظل توسع Tether في الاستثمار بالبيتكوين والذهب، إضافة إلى تصنيف “S&P Global” المتحفظ على استقرار USDT أواخر 2025.

ويعكس خفض هدف جمع التمويل استجابة الشركة لملاحظات السوق، مع بقاء قرار المضي في جولة أصغر أو تأجيلها مرهون بشهية المستثمرين وظروف سوق العملات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

