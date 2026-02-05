تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 05-02-2026

تراجع سعر عملة داش (DASHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار داعم لهذا المسار، كما يعاني السعر من الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 36.00$، مع وجود فرص قوية لكسره.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط