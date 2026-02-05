تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 05-02-2026

عاود سهم شركة هومانا إنك HUMANA INC (HUM) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تأثر السهم بكسره في وقت سابق لمستوى الدعم المحوري 221.50$، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 221.50$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 177.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط