Coinbase تتصدى لمحاولة طارئة من نيفادا لوقف أسواق التنبؤ

تام شمس - الخميس 5 فبراير 2026 06:35 مساءً - رفضت محكمة في ولاية نيفادا طلب الجهات التنظيمية إصدار أمر تقييدي مؤقت طارئ (TRO) لوقف عرض Coinbase الجديد لأسواق التنبؤ بشكل فوري.

وبدلًا من ذلك، حدّدت المحكمة جلسة استماع الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة للمنصة للرد، وفقًا لما ذكره كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، بول غريوال.

وكان مجلس مراقبة الألعاب في نيفادا مجلس مراقبة الألعاب في ولاية نيفادا (NGCB) قد رفع دعوى إنفاذ مدنية في مدينة كارسون يوم الاثنين، متهمًا Coinbase بتقديم رهانات غير مرخصة على عقود مرتبطة بالأحداث الرياضية، ومطالبًا بإصدار أمر تقييدي مؤقت وأمر قضائي أولي لمنع هذه المنتجات عن سكان الولاية.

Coinbase تواجه القضية أمام محاكم الولاية والمحاكم الفيدرالية

في مذكرة قانونية قُدمت يوم الثلاثاء، جادلت Coinbase بأن الأمر الذي تطلبه نيفادا يتجاوز نطاق المراهنات الرياضية، وسيؤدي فعليًا إلى منعها من تقديم أي “عقود أحداث” منظّمة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) داخل الولاية، بما في ذلك العقود المرتبطة بنتائج مالية أو سلعية.

اعتراض Coinbase الأولي. المصدر: Paul Grewal

كما أوضحت الشركة للمحكمة أنه لا توجد مزاعم حقيقية بوقوع ضرر لا يمكن إصلاحه، لأن منصة Kalshi وهي سوق مسجّلة لدى CFTC وتعرض Coinbase عقودها يمكنها الاستمرار في تقديم المنتجات نفسها مباشرة لمستخدمي نيفادا أثناء سير الدعوى القضائية.

وقال غريوال إن Coinbase لجأت أيضًا إلى المحكمة الفيدرالية في نيفادا، سعيًا لمنع إجراءات إنفاذ الولاية باعتبارها انتهاكًا للقانون الفيدرالي.

وأضاف: “لقد منح الكونغرس لجنة CFTC اختصاصًا حصريًا على هذه العقود المدرجة”، مؤكدًا أن “الكونغرس هو من يحدد القواعد”.

وفي مذكرتها، شددت Coinbase على أن قانون تبادل السلع يمنح CFTC “اختصاصًا حصريًا” على عقود المبادلة وعقود الأحداث المتداولة في البورصات المنظمة، وأن محاولة نيفادا إعادة تصنيف هذه الأدوات على أنها مقامرة تخضع لتنظيم الولاية تتعارض مع إطار الكونغرس الخاص بالمشتقات المالية.

ويأتي هذا النزاع بعد أيام فقط من إصدار قاضٍ في نيفادا أمرًا تقييديًا مؤقتًا لمدة 14 يومًا أجبر منصة Polymarket على تعليق بعض أسواق الأحداث داخل الولاية.

وليست نيفادا الولاية الأمريكية الوحيدة التي تتحرك ضد أسواق التنبؤ. ففي يناير، أمر مجلس المراهنات الرياضية في ولاية تينيسي مجموعة من المنصات، بما في ذلك Kalshi وPolymarket، بوقف عقود الأحداث الرياضية لسكان الولاية.

وفي ديسمبر، اتبعت Coinbase نهج Kalshi ورفعت دعاوى ضد الجهات التنظيمية في ولايات كونيتيكت وإلينوي وميشيغان، معتبرةً أن أسواق التنبؤ المدرجة ضمن منصة خاضعة لتنظيم CFTC تقع ضمن الاختصاص الفيدرالي.