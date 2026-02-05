شكرا لقرائتكم خبر البلد الأمين تُفعل منصة رقمية لتعزيز منظومة الإمداد الغذائي في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة البلد الأمين، الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بتقنيات البلد الامين ، اتفاقية شراكة مع شركة ساري لتقنية المعلومات، وذلك لإنشاء وتفعيل منصة رقمية موحّدة تهدف إلى تنظيم سلاسل الإمداد الغذائي في مدينة مكة المكرمة، وتسهم في تعزيز موثوقية الخدمات المقدمة لقطاعي الحج والعمرة.



وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق منظومة رقمية متكاملة لتنظيم عمليات الإمداد الغذائي، وتمكين الموردين ومتعهدي الإعاشة من إدارة الطلبات والتوريد ضمن إطار تشغيلي منظم، يعزّز التتبع، ويرفع مستوى الانضباط التشغيلي، بما يسهم في ضمان استمرارية وجودة الإمداد الغذائي، ويدعم جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين المهندس هتان طاسجي، أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجه الشركة في تطوير منصات تشغيلية متخصصة تدعم القطاعات الحيوية في مكة المكرمة، مشيراً الى ان المشروع يأتي تأكيدًا للدور الاستثماري والتنموي للشركة كونها بوابة الاستثمار الرئيسية في مكة المكرمة، ويعزز دورها في الإسهام في بناء نماذج تشغيلية مستدامة، كما يأتي ذلك انطلاقًا من دور الشركة في تعزيز جاهزية مكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة عبر أطر رقمية موثوقة.