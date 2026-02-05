شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 كشريك الأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026م في مدينة الرياض، وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض بصفتها شريك الأمن السيبراني، وذلك في إطار دورها الإستراتيجي في تعزيز أمن الفضاء السـيبراني السعودي، وحماية المصالح الحيوية والمقدرات الاقتصادية في المملكة، وإسهامها في تعزيز المنظومة الأمـنية الوطنية، ودورها التكاملي في مجال الأمن والدفاع.

وتسلّط الهيئة خلال مشاركتها في المعرض الضوء على دور المملكة الريادي في مجال الأمن السيبراني، وما حققته التجربة السعودية محلياً وإقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الحيوي والواعد، والتعريف بجهودها الإستراتيجية في دعم التكامل مع الجهات الوطنية؛ لرفع مستوى الجاهزية السيبرانية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في المجال، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وبينت الهيئة أن جناحها المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 يستعرض ركائزها الإستراتيجية المتمثلة في «الدفاع والتمكين والتنمية»، حيث يسلّط ركن الدفاع السيبراني الضوء على جهودها في تعزيز القدرات الدفاعية السيبرانية، من خلال الرصد والاستجابة للحوادث، ومشاركة التنبيهات والتقارير السيبرانية، وتهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو كافة القطاعات، ويركز ركن التمكين على الخدمات التمكينية والحلول الابتكارية التي تتيحها الهيئة للجهات الوطنية عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»، فيما يتناول ركن التنمية برامج الهيئة ومبادراتها في تنمية قطاع الأمن السيبراني ورأس المال البشري، وجذب الاستثمار المحلي والدولي لسوق الأمن السيبراني بالمملكة، واستعراض الفرص الواعدة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، والممكّنات التي تتيحها لرواد الأعمال والمستثمرين في المجال.

ويعد معرض الدفاع العالمي منصة رائدة للابتكار الدفاعي تجمع المعنيين بمجال الأمن الدفاع من حول العالم، تستعرض أحدث التطورات في تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر المجالات الدفاعية الخمسة: الجو، والبر، والبحر، والفضاء، والأمن، كما تتيح عقد الشراكات وتبادل المعرفة، والاطلاع على البرامج الجديدة التي تعمل على تعزيز التكامل في صناعة الدفاع والأمن.