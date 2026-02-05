شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة المكرمة تنظّم لقاء «رحلة الأزياء» لتمكين المصممات وتعزيز الإبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت غرفة مكة المكرمة لقاءً نوعيًا بعنوان «رحلة الأزياء»، بحضور نخبة من المصممات والمهتمات بعالم الأزياء، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لدعم الاقتصاد الإبداعي وتمكين المرأة وتعزيز قطاع الأزياء بوصفه أحد القطاعات الواعدة في المملكة.

وشهد اللقاء استضافة عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، سيدة الأعمال المتخصصة في مجال الأزياء الأستاذة علياء مازن الصواف، التي قدّمت تجربة ملهمة من واقع مسيرتها المهنية، مستعرضة محطات البدايات والتحديات، وكيف يمكن للشغف أن يتحول إلى مشروع يحمل اسمًا وهوية قادرة على المنافسة والاستدامة.

وأكدت الصواف أن البدايات، رغم ما يرافقها من صعوبات، تشكّل الأساس الحقيقي لصناعة المستقبل، مشيرة إلى أن الإيمان بالفكرة، والاستمرارية، والتعلّم من التجارب، كانت من أبرز العوامل التي أسهمت في بناء علامتها. كما تطرقت إلى التحديات التي واجهتها في مسيرتها المهنية، والدور المهم الذي لعبه دعم أسرتها في تجاوزها وتحقيق النمو.

وفي حديثها عن واقع صناعة الأزياء في المملكة، أوضحت الصواف أن القطاع يشهد تحولات نوعية مدعومة برؤية المملكة 2030، أسهمت في فتح آفاق جديدة أمام المصممات السعوديات، مؤكدة أهمية تحقيق توازن بين الموهبة، والدراسة الأكاديمية، والخبرة العملية لبناء مسار مهني مستدام وقادر على المنافسة.

كما تناول اللقاء محور الهوية المحلية في الأزياء، حيث أكدت الصواف على أن الحفاظ على روح الهوية المكية والتراث المحلي لا يتعارض مع التطور، بل يمكن تقديمه برؤية معاصرة تسهم في الوصول إلى العالمية. وتحدثت عن تجربتها القيادية كامرأة تقود علامة أزياء في سوق تنافسي، مستعرضة أبرز المهارات القيادية التي أسهمت في انتقالها من مصممة إلى قائدة لعلامة تجارية. كما تطرقت إلى مشاركتها في كأس السعودية بوصفها محطة مهمة عززت حضورها المهني.

ومن جهتها أكدت غرفة مكة المكرمة،أن تنظيم لقاء «رحلة الأزياء» يأتي ضمن دورها في دعم رواد ورائدات الأعمال، وتمكين المرأة، وبناء منظومة إبداعية مستدامة، مشيرة إلى حرصها على توفير منصات حوارية تسهم في نقل الخبرات وتحفيز المصممات على تحويل الإبداع إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي.

واختُتم اللقاء برسائل ملهمة وجّهتها الأستاذة علياء الصواف للمصممات الشابات، دعت فيها إلى الثقة بالنفس، والمحافظة على الشغف، والاستمرار في تطوير المهارات، مؤكدة أن النجاح في عالم الأزياء هو رحلة طويلة تُبنى بالرؤية والعمل .