استبعاد زيزو وإمام.. توروب يعلن قائمة الأهلي لموقعة “شبيبة القبائل”

شددت بعثة النادي الأهلي الرحال صوب الأراضي الجزائرية، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام شبيبة القبائل، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الفريق: غيابات مؤثرة وعودة الكبار

أعلن المدير الفني البلجيكي ييس توروب عن القائمة الرسمية التي ضمت مجموعة من الأسماء القوية، وشهدت استبعاد الثنائي أحمد سيد زيزو (بسبب الإصابة الأخيرة) وإمام عاشور، فيما جاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، أحمد عيد، عمرو الجزار، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، أليو ديانج، مروان عثمان، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، يلسين كامويش، محمد شريف.

موقف المجموعة وصراع الصدارة

يدخل “المارد الأحمر” اللقاء وهو يتربع على قمة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ويسعى لتأمين تأهله رسمياً وصدارته للمجموعة بعد التعادل الأخير في تنزانيا أمام يانج أفريكانز (1-1).

كواليس ما قبل السفر: تعادل محبط أمام “البنك”

تأتي رحلة الجزائر وسط حالة من تباين المشاعر، بعد تعادل الفريق محلياً أمام البنك الأهلي بنتيجة (1-1). المباراة شهدت تأخر الأهلي بهدف مصطفى شلبي في الدقيقة 11، قبل أن ينقذ تريزيجيه الفريق من الخسارة. ورغم الفرص العديدة التي أهدرها تريزيجيه في الشوط الأول، إلا أن التكتل الدفاعي للبنك حال دون خروج الأهلي بالنقاط الثلاث.

بطاقة المباراة: