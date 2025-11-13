شكرا لبحثكم عن خبر العليمي يؤكد صرف المرتبات المتأخرة خلال أيام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقل موقع "عدن الغد" عن مصدر وصفه بالمسؤول،القول ان الاجراءات الحكومية جارية لدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، خلال الايام المقبلة بعد ان اودعت المملكة العربية السعودية، اول دفعتين من منحتها للموازنة العامة، فضلا عن التحسن النسبي في الموارد السيادية للدولة.

وكانت وكالة الانباء اليمنية (سبا)، قالت ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اشاد خلال لقاءاته اليوم الاربعاء، سفيري الامارات وفرنسا، بدعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية، للموازنة العامة للدولة ومساعدة الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين خلال الايام المقبلة.