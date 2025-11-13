شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تقيم حفل تخريج زمالات تطوير التعليم الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت جامعة الملك عبدالعزيز حفل تكريم خريجي برامج زمالات مركز تطوير التعليم الجامعي والبالغ عددهم ( 198 ) خريجا وخريجة ، برعاية سعادة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى ، وذلك يوم الأربعاء ( 12 نوفمبر 2025 ) بمسرح مركز الملك فهد للبحوث الطبية ، بحضور نائبة رئيس الجامعة لشطر الطالبات الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم .

وشهد الحفل تكريم الخريجين والمدربين وأعضاء فرق الزمالات بالإضافة إلى التعريف بكل زمالة وتسليط الضوء على الإنجازات والإحصائيات , وتقديم عرض مرئي عن أثر الزمالات على الخريجين ، وتدشين أوسمة التميز التدريبي .

وشملت الزمالات أربعة برامج وهي زمالة التطوير المهني للمعلم الجامعي بمدة "110" ساعة تدريبية، وزمالة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي ، وزمالة باحثو الجامعة ، وزمالة القيادة الأكاديمية، حيث بلغت مدة التدريب لكل برنامج "60" ساعة تدريبية على مدار فصل دراسي ومدة التطبيق فصل دراسي آخر بعد فصل التدريب.

وهدفت برامج الزمالات إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المتقدمة لمواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبحث، والقيادة، والتعليم.

وقد عبّر سعادة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى عن سعادته بما شاهده من نماذج مشرّفة من خريجي الزمالات، مثمنًا جهود مركز تطوير التعليم الجامعي في إعداد برامج نوعية تسهم في الارتقاء بالممارسات التعليمية والبحثية والقيادية داخل الجامعة.

ومن جانبه أكد سعادة مدير مركز تطوير التعليم الجامعي الأستاذ الدكتور هاني سامي برديسي , أن هذه الزمالات تأتي امتدادًا لمسيرة الجامعة في تمكين كوادرها الأكاديمية وتعزيز ممارسات التعليم والتعلّم والبحث العلمي , مشيرًا إلى أن برامج الزمالات تمثل نموذجًا فاعلًا في بناء رأس المال البشري الأكاديمي الذي يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.