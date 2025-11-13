شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تقيم حفل تخريج زمالات تطوير التعليم الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد الحفل تكريم الخريجين والمدربين وأعضاء فرق الزمالات بالإضافة إلى التعريف بكل زمالة وتسليط الضوء على الإنجازات والإحصائيات , وتقديم عرض مرئي عن أثر الزمالات على الخريجين ، وتدشين أوسمة التميز التدريبي .
وشملت الزمالات أربعة برامج وهي زمالة التطوير المهني للمعلم الجامعي بمدة "110" ساعة تدريبية، وزمالة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي ، وزمالة باحثو الجامعة ، وزمالة القيادة الأكاديمية، حيث بلغت مدة التدريب لكل برنامج "60" ساعة تدريبية على مدار فصل دراسي ومدة التطبيق فصل دراسي آخر بعد فصل التدريب.
وهدفت برامج الزمالات إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المتقدمة لمواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبحث، والقيادة، والتعليم.
وقد عبّر سعادة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى عن سعادته بما شاهده من نماذج مشرّفة من خريجي الزمالات، مثمنًا جهود مركز تطوير التعليم الجامعي في إعداد برامج نوعية تسهم في الارتقاء بالممارسات التعليمية والبحثية والقيادية داخل الجامعة.
ومن جانبه أكد سعادة مدير مركز تطوير التعليم الجامعي الأستاذ الدكتور هاني سامي برديسي , أن هذه الزمالات تأتي امتدادًا لمسيرة الجامعة في تمكين كوادرها الأكاديمية وتعزيز ممارسات التعليم والتعلّم والبحث العلمي , مشيرًا إلى أن برامج الزمالات تمثل نموذجًا فاعلًا في بناء رأس المال البشري الأكاديمي الذي يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك عبدالعزيز تقيم حفل تخريج زمالات تطوير التعليم الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.