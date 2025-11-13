شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تسلّط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي مشاركة الهيئة في إطار أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تنمية قطاع الأمن السيبراني ورأس المال البشري، وجذب الاستثمار المحلي والدولي لسوق الأمن السيبراني بالمملكة، ومواكبة التوجهات العالمية في القطاع، بما يسهم في خلق منظومة متكاملة تفتح آفاقاً واسعة لنمو الأبحاث والابتكارات وتطوير الكفاءات، وإعداد جيل واعد من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في المجال.
وأتاحت الهيئة عبر جناحها في قمة الويب لمجموعة من الشركات الناشئة المنضمة لبرنامج مسرعة الأمن السيبراني، التعريف بمنتجاتها أمام الخبراء والمختصين ورواد التقنية الدوليين، كما ناقشت خلال الجلسات الحوارية وورش العمل المصاحبة لأعمال قمة الويب؛ الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات صناعة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.
