نجمة “تيك توك” البريطانيّة تعتذر بعد اعترافها بالكذب بشأن إصابتها بالسّرطان

قدّمت البريطانيّة بريتاني ميلر، البالغة من العمر تسعة وعشرين عامًا وصاحبة أكثر من ٣.٥ ملايين متابع على “تيك توك”، اعتذارًا مؤثّرًا بعد اعترافها بأنّها اختلقت إصابتها بالسّرطان عام ٢٠١٧.

في فيديو مؤثّر نشرته عبر حسابها، ظهرت ميلر باكية وهي تروي تفاصيل تلك الفترة قائلة: “كنت أعاني انهيارًا نفسيًّا شديدًا. كنت مكتئبة، أفكّر بالانتحار، فقدت عملي وشريكي، وكنت تائهة تمامًا.” وأضافت أنّها قالت لأحد المقرّبين إنّها مصابة بالسّرطان، وهو تصريح تندم عليه بشدّة اليوم.

وأكّدت أنّها لم تفعل ذلك بدافع الاحتيال أو الشّهرة، بل بدافع اليأس والرّغبة في لفت انتباه المقرّبين منها، موضحة أنّها لم تحصل على أيّة أموال من صفحة تبرّعات أُنشئت باسمها، وأنّها أغلقتها فور علمها بوجود تبرّعين فقط.

وقالت ميلر: “أدرك الآن حجم الخطأ، وأشعر بندم عميق لكلّ من تأذى أو تأثّر بكلامي. كنت مريضة نفسيًّا، واليوم أنا أتعافى وأحاول أن أكون صوتًا داعمًا لمن يعانون اضطرابات نفسيّة.”

واختتمت المؤثّرة البريطانيّة حديثها بتوجيه الشّكر لشريكها آش غريفيثس على دعمه خلال رحلتها العلاجيّة، مضيفة: “أنا فخور بأنّني تجاوزت تلك المرحلة المظلمة، وأريد أن أستخدم قصّتي لمساعدة الآخرين.”