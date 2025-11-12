نصف مليار مشاهدة تضيء مشوار سعد لمجرّد…. إليكم التّفاصيل

إحتفل الفنّان المغربيّ سعد لمجرّد بتحقيق أغنيته الشّهيرة “قولي متى” (Guli Mata) رقمًا قياسيًّا جديدًا، بعد تجاوزها نصف مليار مشاهدة على منصّة “يوتيوب”.

بهذه المناسبة، نشر “لمجرّد”، عبر حسابه الرّسمي على “إنستغرام” مقطعًا من الأغنية، وعلّق قائلًا: “لحنٌ سافر حول العالم ووجد منزلًا في كلّ قلب! شكرًا لكم على نصف مليار مشاهدة لأغنية “قولي متى”.

أغنية “قولي متى”، أُطلقها “لمجرّد” عام ٢٠٢٣ جمعت بينه وبين الفنّانة الهنديّة شريا غوشال في ديو غنائيّ عربيّ_هنديّ، تبادلا فيه الغناء باللهجتَين العربيّة والهنديّة ضمن فيديو كليب لافت ولاقى انتشارًا واسعًا.

حقّقت الأغنية نجاحًا عالميًّا لافتًا، إذ تصدّرت القوائم في العديد من الدّول، من بينها: المغرب، الإمارات، اليمن، تونس، السّعوديّة، البحرَين، الأردنّ، قطر، ليبيا، العراق، لبنان، الجزائر، مصر، الكويت، فرنسا، بلجيكا، كندا، إسبانيا، إيطاليا، والهند وغيرها من البلدان.