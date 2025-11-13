نقابة المهن التّمثيليّة تنفي وفاة محمّد صبحي وريهام عبد الغفور تعتذر

قدّمت الممثّلة المصريّة ريهام عبد الغفور اعتذارها إلى جمهورها بعد أن نشرت عن طريق الخطأ منشور نعي الممثّل محمّد صبحي، عقب تداول إشاعة وفاته على مواقع التّواصل الاجتماعيّ قبل أن يتبيّن لاحقًا أنّ الخبر غير صحيح.

في هذا السّياق، أوضحت ريهام أنّ ما حدث كان نتيجة تأثرها الشّديد بالشّائعة واندفاعها العاطفيّ تجاه فنّان تعتبره من الرّموز الفنّيّة الكبيرة الّتي تكنّ لها محبّة واحترامًا عميقَين، مؤكّدة أنّها سارعت إلى حذف المنشور فور معرفتها بالحقيقة وقدّمت اعتذارها عن التّسرّع في النّشر، مشدّدة على أنّ ما كتبته كان بدافع القلق والمحبّة لا أكثر.

في السّياق نفسه، أصدرت نقابة المهن التّمثيليّة في مصر بيانًا رسميًّا نفت فيه بشكل قاطع ما تمّ تداوله بشأن وفاة الفنّان الكبير محمد صبحي، مؤكّدة أن الأخبار المنتشرة عارية تمامًا من الصّحّة.

كما أوضحت النّقابة أنّ الفنّان القدير يتمتّع بحالة صحّيِة مستقرة ويتلقّى الرّعاية الطّبّيّة اللازمة، متمنّيةً له دوام الصّحّة والعافية والإبداع.

كما دعت النّقابة في بيانها جميع وسائل الإعلام وروّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ إلى تحرّي الدّقّة والمسؤوليّة في نقل الأخبار، خصوصًا تلك الّتي تمسّ حياة الفنّانين وعدم الانسياق وراء الشّائعات الّتي تثير القلق بين الجمهور وأسره، مؤكّدةً أنّها الجهة الرّسميّة الوحيدة المخوّلة إصدار البيانات المتعلّقة بأعضائها.

يُذكر أنّ انتشار الشّائعة خلال السّاعات الماضية أحدث حالة من الارتباك والقلق بين محبّي محمّد صبحي، قبل أن يُطمئن مقرّبون منه جمهوره مؤكّدين أن وضعه الصّحّيّ مستقرّ، وأنّه يواصل تلقّي العلاج بروحٍ معنويّة عالية.