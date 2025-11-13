شكرا لقرائتكم خبر وزارة الحج والعمرة وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق التميز المؤسسي والعلمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الحج والعمرة وجامعة الملك عبدالعزيز مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك، وتضافر الجهود بين الوزارة والجامعة لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق التميز المؤسسي والعلمي، جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الحج.

ومثل وزارة الحج والعمرة في التوقيع على المذكرة وكيل الوزارة المساعد للتواصل والتوعية، المهندس أنس بن ناصر الحميد، فيما مثل جامعة الملك عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية، الأستاذ الدكتور محمد بن رضا كابلي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وبحث فرص العمل المشترك بين الطرفين، لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق التميز المؤسسي والعلمي، من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة من الكفاءات الأكاديمية الفنية للجامعة في دعم قطاع الحج والعمرة.

وتشمل مجالات التعاون المشترك مجموعة من الأنشطة، منها المشاركة في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مخصصة، تستهدف منسوبي الوزارة والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن والتدريب العملي لطلاب وطالبات الجامعة داخل قطاعات الوزارة، وتقديم استشارات أكاديمية وفنية لتطوير الحقائب التدريبية، والاستشارات في مجال الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تنفيذ أبحاث ودراسات تخدم مجالات عمل الوزارة المختلفة.

وتتضمن المذكرة تقديم خدمات لغوية شاملة تشمل الترجمة التحريرية والسمعية البصرية، وصناعة المحتوى الإعلامي متعدد اللغات، ودعم الترجمة خلال الفعاليات والمناسبات الرسمية للوزارة، بالإضافة إلى احتضان المبتكرين ورواد الأعمال لتنفيذ الابتكارات واختبارها في مراحلها الأولية، وإطلاق برامج وأنشطة ثقافية مشتركة تستهدف الحجاج والمعتمرين الصينيين لتعزيز التفاهم والتبادل الحضاري بين المملكة والصين.