الأفلام السعودية تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025 لتعزيز الحضور السينمائي العربي

بيروت - نادين الأحمد - شاركت هيئة الأفلام السعودية في فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025، التي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر في العاصمة المصرية القاهرة، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المملكة لتعزيز حضورها السينمائي عربيًا ودوليًا، وإبراز التطور المتسارع الذي يشهده قطاع صناعة الأفلام في السعودية.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى توطيد العلاقات مع المؤسسات السينمائية العربية والعالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والإنتاج المشترك، إلى جانب استعراض التجربة السعودية في تطوير البنية التحتية للقطاع ودعم صنّاع الأفلام والمواهب الوطنية عبر برامج التمويل والتدريب.

كما يشارك وفد رسمي من هيئة الأفلام في جلسات المهرجان وفعالياته المختلفة، بهدف الترويج لمواقع التصوير في المملكة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الإنتاج السينمائي، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة إبداعية رائدة في المنطقة.

وتؤكد الهيئة من خلال هذه المشاركة التزامها برؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع يقوم على الابتكار والإبداع، وترسيخ حضور السينما السعودية في المهرجانات والمحافل العالمية، بما يسهم في دعم المواهب السعودية وتمكينها على الساحة الدولية.