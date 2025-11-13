«صُنَّاع الأمل» تبدأ في تلقي الترشيحات لدورتها السادسة

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت مبادرة «صُنَّاع الأمل» في تلقي الترشيحات وطلبات المشاركة في دورتها السادسة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبحث عن صُنَّاع الأمل في العالم العربي للعام 2025.

وتستقبل الدورة السادسة من مبادرة «صُنَّاع الأمل» طلبات المشاركة والترشيح عبر الموقع arabhopemakers.com.

وتُعد «صُنَّاع الأمل»، المبادرة العربية الأكبر من نوعها المخصّصة للاحتفاء بأصحاب العطاء في الوطن العربي، وذلك عبر تكريم مبادراتهم ومشاريعهم وبرامجهم وحملاتهم الإنسانية والخيرية والمجتمعية، التي يسعون من خلالها إلى الارتقاء بمجتمعاتهم، وتحسين نوعية الحياة في بيئاتهم ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين، ورفع المعاناة عن الفئات الضعيفة، وإحداث فرق إيجابي في حياة الناس من حولهم، وتسخير مواردهم وإمكاناتهم من أجل الصالح العام أو خدمة شريحة مجتمعية بعينها.

وتتيح المبادرة لأي شخص صاحب مبادرة إنسانية أو مجتمعية في أي مجال أو نشاط، إمكانية التقدم لجائزة صُنَّاع الأمل، ويحق لأي مؤسسة أو جمعية أو مجموعة تطوعية، أو مؤسسة ذات نشاط إنساني أو مجتمعي الترشح للجائزة، كما يحق للآخرين ترشيح من يرونه جديراً بذلك، وتمنح المبادرة صانع الأمل الرابح مكافأة مالية بقيمة مليون درهم.

وحددت «صناع الأمل» شروطاً للمشاركة والترشيح، على رأسها أن تتّسم المبادرة المرشحة بالأصالة والابتكار، وتُسهم في تحسين حياة الناس المعنيين، أو إحداث فرق إيجابي في المجتمع ذي الصلة، وأن يكون صاحب المبادرة مشهوداً له في مجتمعه بجهوده وعطائه وتميز نشاطه الإنساني أو المجتمعي.

وتشترط «صُنَّاع الأمل» أن يقوم صاحب المبادرة بمشروعه كجهد تطوعي بعيداً عن تحقيق أي ربح أو منفعة مادية، وفي حال كان المتقدم للمبادرة منظمة أو مؤسسة أو جمعية إنسانية أو خيرية، يجب أن تكون مسجلة بوصفها جهة غير ربحية، وأن تكون المبادرة ذات طابع مستدام وقابلة لتوسيع نطاق الاستفادة منها، وتحقق تأثيراً ملحوظاً في المجتمع المحلي أو تترك تغييراً قابلاً للقياس والتقييم لدى الفئة أو الشريحة المعنية بنشاطها.

وتسعى المبادرة إلى جمع عشرات الآلاف من قصص الأمل، وبعد إغلاق باب طلبات الترشح، يتم تشكيل لجان عدة لدراسة الطلبات وتقييمها والتحقق منها، وبالتزامن مع مراحل المسابقة تنشر قصص صُنَّاع الأمل، الموثقة بالصور والفيديوهات، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمبادرة «صُنَّاع الأمل» وكذلك من خلال المنابر الإعلامية الورقية والرقمية، حتى يتمكن الجمهور من التفاعل مع القصص الملهمة.

ويمر المرشحون بمراحل عدة قبل بلوغ التصفيات النهائية، التي ستُقام في دبي، حيث يخضع خلالها أوائل صُنَّاع الأمل، لتقييم شامل، إضافة لمتابعة مشاريعهم ومبادراتهم ودراستها بالوثائق والمستندات، قبل الإعلان عن الفائز باللقب.

وتهدف مبادرة «صناع الأمل» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تسليط الضوء على صنّاع الأمل في العالم العربي، من النساء والرجال، الذين يكرِّسون وقتهم وجهدهم ومواردهم لخدمة الآخرين ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإغاثة المنكوبين والمساهمة في تحسين الحياة من حولهم، والتعريف بمبادرات ومشاريع وبرامج صناع الأمل عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وعبر منصات الإعلام الجديد، وتعزيز شهرتهم في مجتمعاتهم وفي الوطن العربي.

كما تهدف إلى مكافأة صناع الأمل المتميزين من أصحاب المبادرات الأكثر تأثيراً، عبر تقديم الدعم المادي لهم لمساعدتهم في مواصلة مبادراتهم وتكثيف جهودهم الإنسانية والتطوعية في مجتمعاتهم، وتوسيع نطاق مبادراتهم ومشاريعهم لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.

وتسعى المبادرة إلى المساهمة في غرس ثقافة الأمل والإيجابية في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتشجيع العطاء، مهما بلغت التحديات، وكذلك، المساهمة في خلق نماذج إيجابية ملهِمة من الشباب في العالم العربي يكونون أمثلة تحتذى لغيرهم في العمل من أجل التغيير البنّاء وتطوير مجتمعاتهم، والاحتفاء بهذه النماذج.