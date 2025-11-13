انت الان تتابع خبر المبعوث الأمريكي سافايا يهنئ العراقيين بنجاح الانتخابات: واشنطن تبقى ملتزمة بشكل قوي لدعم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سافايا في رسالة التهنئة، "أهنئ الشعب العراقي على نجاح انتخاباته البرلمانية"، مبينا ان "الشعب العراقي أثبت مرة ثانية التزامه بالحرية وسيادة القانون وبناء مؤسسات دولة قوية".

وأضاف سافايا، "أحيي جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته على حرصهم بإجراء الانتخابات في موعدها وبسلاسة"، لافتا الى ان "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بشكل قوي بدعم العراق وسيادته وجهوده في الإصلاح".