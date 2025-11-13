ترامب يعلن إنتهاء الإغلاق الحكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 43 يوماً.

ووقع ترامب مشروع القانون وسط تصفيق من المشرعين الجمهوريين الذين تجمعوا حوله في المكتب البيضوي" اليوم.

وتسبّب الإغلاق الحكومي باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور فيما تبادل الديموقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.

وأقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون من شأنه أن ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.