المستشفى الإماراتي العائم في العريش يجري تدخلاً جراحياً نوعياً لشاب فلسطيني

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش تقديم خدماته الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، بهدف تخفيف معاناة الجرحى وتقديم رعاية صحية متخصصة تساهم في إنقاذ الأرواح وتقديم الدعم الإنساني العاجل.

وفي إطار هذه الجهود الإنسانية المتواصلة، أجرى الفريق الطبي في المستشفى عملية جراحية دقيقة لشاب فلسطيني، كان يعاني من كسور مركبة في الساق اليمنى والذراع الأيمن، إضافة إلى مضاعفات من إصابات سابقة.

وقد شملت العملية إجراء تنظيف عميق للجرح، وتركيب جهاز شفط متخصص لضمان سرعة التعافي ومنع أي مضاعفات إضافية.

ويخضع المريض حالياً للرعاية الطبية اللازمة، حيث يتلقى جلسات العلاج الطبيعي من الطاقم المتخصص على متن المستشفى، ضمن خطة علاجية متكاملة تضمن له أفضل مستويات الرعاية.

وأكد الدكتور علي سعيد الكعبي، مدير المستشفى الإماراتي العائم، أن المريض يخضع لعناية دقيقة، حيث يتابع برنامج العلاج الطبيعي المكثف مع الفريق المختص من المستشفى، لضمان سرعة التعافي واستعادة قدراته، مع تقديم الدعم النفسي والإنساني اللازم خلال مرحلة التعافي.

وأوضح أن المستشفى الإماراتي العائم لا يقتصر دوره على الرعاية الطبية وإجراء العمليات الجراحية، بل يمتد لتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية للمرضى والمرافقين، بما يضمن بيئة علاجية متكاملة تعزز التعافي السريع وتخفف من معاناة المرضى، الأمر الذي يعكس التزام الإمارات الإنساني المتواصل تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

ويقدم المستشفى الإماراتي العائم في العريش خدماته للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة منذ تدشينه في فبراير من العام الماضي، حيث يواصل استقبال الحالات المختلفة بما في ذلك الجراحات الدقيقة، والعظام، والتأهيل والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، ضمن منظومة إنسانية متكاملة تجسد النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في الوقوف إلى جانب المتضررين وتقديم الدعم الصحي المستدام لهم.