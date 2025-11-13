عزيزي و (ولضمي) محمد حامد جمعة نوار أرسل لس صاحبك مارك ( زول الفيسبوك) رسالة وطلب مني تعميمها علي الأصدقاء .. ولأنني أعلم أن الولد الخواجة دة بيعمل الحركات عشان تسويق حاجاتو تجدني مستجيباً لطلبه ولكن بطريقتي الخاصة ..

■ قال لي صاحبك مارك مشجعاً بأنني أصبحت مُتَابَعاً من قبل 248500شخصاً كاملي الأهلية وأن الصفحة( تبعي) حققت 685534تفاعلاً ل239 منشوراً خلال ال90 يوماً الأخيرة ..

■ زولك (مارك) طلب مني أن أشكر الأصدقاء وأنه لولا تفاعلهم ومتابعتهم لما وصلنا لهذه المرحلة المتميزة من التفاعل المتبادل ..

■ عبرك وعبر مارك أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل الأصدقاء الذين يحرصون علي متابعتنا .. شكراً لمن يخالفوننا الرأي قبل الذين يوافقوننا .. شكراً علي دعمهم جميعاً ..

■ قناعتي أن النقاش المفتوح هو السبيل الأجمل لتبادل الآراء ..

■وقناعي أن الذي يعطيني الحق أن أقول ما أراه صحيحاً وصواباً هو مايعطي الآخرين أن ينتقدوني لأنهم لايرون ما أري ولايوافقونني الرأي جملةً وتفصيلاً .. وهذه هي الحياة فلولا إختلاف الألوان لصارت كئيبة .. وقاتمة !!

■ وبهذه المناسبة أقول هذه الصفحة نافذة للإختلاف بأدب .. أما الذين يكتبون ويعلقون بقلّة أدب وحروف سوداء مثل دواخل نفوسهم فلا مكان لهم في صفحة بيضاء ومبذولة للمحترمين من الطيبين وأولاد وبنات الناس !!

■ شكراً لكم جميعاً .. شكراً لمارك وشكراً عميقاً لرفيق الدرب محمد حامد جمعة نوار الذي أراه يضيق ذرعاً ببعض سابلة الجهل النشط علي صفحات الفيس !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد