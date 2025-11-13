اخبار الخليج / اخبار الإمارات

خالد بن محمد بن زايد يلتقي وفداً من الإدارة التنفيذية لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول

0 نشر
0 تبليغ

خالد بن محمد بن زايد يلتقي وفداً من الإدارة التنفيذية لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفداً من الإدارة التنفيذية لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول، يضم بروس فلات، الرئيس التنفيذي للشركة، وفرانك ماكينا، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، ومديري الشركات التابعة للمجموعة.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة سُبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول، وبحث فرص توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الوطنية ومجموعة بروكفيلد، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما استعرض اللقاء أهمية بناء شراكات استراتيجية تواكب التوجهات الاقتصادية العالمية في مشهد الاستثمار الدولي، لتعزيز منظومة الابتكار المالي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، ومن أبرزها التحول الرقمي والطاقة النظيفة والبنية التحتية.

حضر اللقاء، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا