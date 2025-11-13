دوري "أن بي ايه": ووريرز يُسقط سبيرز وثاندر يعيد ليكرز الى أرض الواقع

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : تعملق النجم ستيفن كوري بـ 46 نقطة ليقود فريقه غولدن ستايت ووريرز للفوز على سان أنتونيو سبيرز 125 120 الأربعاء، فيما أعاد أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب نظيره لوس أنجليس ليكرز الى أرض الواقع بفوزه عليه 121 92 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الاولى، سجّل كوري 31 من نقاطه في النصف الثاني ليُلحق ووريرز الخسارة الأولى بسان أنتونيو على أرضه هذا الموسم، كما أنهى سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية له، ذلك على الرغم من تألق النجمين الشابين الفرنسي فيكتور ويمبانياما وستيفون كاسل بتحقيقهما ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل".

أنهى ويمبانياما اللقاء بـ 31 نقطة مع 15 متابعة وعشر تمريرات حاسمة، وأضاف كاسل 23 نقطة وعشر متابعات وعشر تمريرات حاسمة.

وتقدم سبيرز بفارق بلغ 16 نقطة في الربع الثاني، لكن ووريرز قلّص الفارق الى سبع مع استراحة الشوطين، قبل أن ينتزع التقدم بفضل ثلاثية كوري قبل خمس دقائق من نهاية الربع الثالث.

استعاد سبيرز التقدم لكن ثنائية أخرى لكوري من مسافة متوسطة أعطت الضيوف التقدم 81 80، قبل أت يحتفظوا بتقدمهم حتى نهاية الوقت.

من ناحية أخرى، سقط ليكرز أمام مضيفه أوكلاهوما 92 121.

قدّم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر مباراة كبيرة مسجلا 30 نقطة مع خمس متابعات وتسع تمريرات حاسمة، ذلك في مواجهة ليكرز الذي دخل اللقاء على خلفية ستة انتصارات من مبارياته السبع الأخيرة رغم استمرار غياب نجمه ليبرون جيمس.

ووصل تقدم ثاندر الى 37 نقطة خلال اللقاء، ليبقى غلجيوس ألكسندر وبعض من زملائه الاساسيين على مقاعد الاحتياط في الربع الأخير.