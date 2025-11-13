انت الان تتابع خبر فائق زيدان يدعو الفائزين بالانتخابات للإسراع بتشكيل الحكومة والبرلمان والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس القضاء الأعلى يبارك للسيدات والسادة والأحزاب والتحالفات السياسية الفائزة بعضوية مجلس النواب ويتمنى لهم النجاح في عملهم القادم كذلك يتمنى لمن لم يحالفه الحظ بالفوز في هذه الدورة النجاح والفوز في الدورة القادمة".



وأضاف زيدان، "وبهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الأعلى الأحزاب السياسية الفائزة الى سرعة إجراء الحوارات والتفاهمات من أجل سرعة تشكيل السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية".

