انت الان تتابع خبر السوداني يثني على جهود الاتحاد الأوروبي في الانتخابات النيابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات وتنميتها في إطار التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي بتفعيل بنود اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة".وتابع، انه "نشكره لجهود الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق على مراقبة الانتخابات، التي جرت بسلاسة واضحة وبزيادة نسبة المشاركة، ما يدل على نجاح الحكومة في استعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي ، مشيراً الى تبني الحكومة مشروعاً إصلاحياً هدفه الاستمرار بالإعمار والبناء والتنمية، وتلبية مطالب ابناء الشعب العراقي.".

دعا السوداني بحسب البيان: "الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية، من خلال زيادة التعاون ودعم المشروع ، مشيراً إلى أهمية رفع حظر الطيران بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي؛ لما يشكله من حجر عثرة في طريق تنمية السياحة والتجارة بين الجانبين".

من جانبه، هنّأ سفير الاتحاد الأوروبي السيد رئيس مجلس الوزراء على النجاح بإجراء الانتخابات النيابية، مثمناً سياسة الحكومة العراقية في تجنّب الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن جهودها بتحقيق الإصلاح الاقتصادي والأمني وملف إدارة المياه.