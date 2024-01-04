اتحاد النقابات الفنية ونقابة المهن السينمائية تُكرم اسم ممدوح الليثي ونجله عمرو الليثي يتسلم درع التكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أقام اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز ونقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، احتفالية خاصة واحتفاء بمناسبة الذكري العاشرة لرحيل السيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثي.

وأعدت النقابة درعاً يحمل اسمه وشهادة تقدير، تقديرا لمسيرته الطويلة والتي أثرى خلالها الساحة الفنية والأدبية بالكثير من الأعمال، وحضر الإحتفالية نجله الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث تسلم درع التكريم والتقدير.

وأعرب الليثي عن سعادته بالتكريم والتقدير الخاص وبخاصة أنه من النقابة التي دعمها وساهم في تأسيسها، موجهاً الشكر لاتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز ونقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة على هذه اللفتة الطيبة والاحتفاء بالسيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثي، والذي أثرى السينما المصرية والعربية بأهم وأفضل الأعمال.

ومن جانبه قال نقيب المهن السينمائية الأستاذ مسعد فودة: نسعد بتكريم رائد من رواد السينما المصرية والعربية السينارست والمنتج الكبير ممدوح الليثي، ونحن نتذكره دائما ولا ننساه وهو له الفضل في وجود نقابة المهن التمثيلية والفنية وهو المؤسس ونحن نسير على دربه، وتعلمنا منه الكثير.

كما أعرب رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبدالعزيز عن سعادته بتكريم قامة كبيرة في السينما المصرية والعربية، ودوره المؤسس والرائد في دعم صناعة السينما، مضيفا: لقد تعلمنا منه، ويرجع له الفضل في اكتشاف الكثير من المواهب ودعمها، سواء في مجالات الدراما التليفزيونية أو الفوازير، أو السينما.

يدكر أن الاحتفالية شهدت حضور نخبة من صناع السينما والدراما والإعلاميين والكتاب والصحفيين.