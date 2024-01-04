موعد ومكان عزاء والدة لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حددت الفنانة لطيفة، موعد ومكان تلقي العزاء في والدتها الراحلة، بعد تشييع جثمانها يوم الثلاثاء الماضي، في تونس.

صلاح طرابلسي "ابن عمة الفنانة لطيفة"، في تصريح لـ"الخليج 365"، قال: "من المقرر أن تقام مراسم عزاء والدة الفنانة لطيفة، بإذن الله غدا الجمعة 5 يناير، بداية من الساعة الثالثة عصرا، حتى السابعة مساء، في قاعة إليزيه البحيرة في قرطاج".

الفنانة لطيفة، وصلت بصحبة جثمان والدتها إلى تونس، عصر الثلاثاء، و أقيمت مراسم التشييع ـ عقب صلاة المغرب، من منزل الأسرة بمنطقة منوبة، قبل نقل الراحلة إلى مقابر العائلة في سيدي عمر.

يذكر أن لطيفة، أعلنت الإثنين الماضي وفاة والدتها، وعبر صفحتها في موقع "إكس"، كتبت: " أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".