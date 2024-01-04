بمؤتمر صحفي.. جمعية المؤلفين والملحنين ترد على مزاعم محسن جابر حول حقوق أغاني أم كلثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

تعقد جمعية المؤلفين والملحنين، بمشاركة مسئولي شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، مؤتمرا صحفيا، للرد على الجدل الذي أثاره المنتج محسن جابر، حول حقوق حقوق استغلال أغاني أم كلثوم، بين المنتج محسن جابر .

د. مدحت العدل "رئيس جمعية المؤلفين والملحنين"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بإذن الله المؤتمر، يقام في الرابعة عصر السبت المقبل، في مقر نقابة الصحفيين، لتوضيح الحقائق كاملة بالمستندات، بموجب الأحكام الصادرة التي تؤكد أحقية صوت القاهرة، في حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق، دون غيرها".

وتابع: "المؤتمر يقام بحضور القانوني حسام لطفي، أستاذ حقوق الملكية الفكرية والمستشار القانوني للجمعية وشركة صوت القاهرة للصوتيات و المرئيات، والأستاذة نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ورموز صناعة الموسيقى والغناء".

العدل أوضح: "الجمعية بوصفها حصن دفاع عن حقوق وإبداعات مبدعي مصر، من المؤلفين والملحنين، على موقفها الدائم في إحترام ما تثبته وتؤكده القوانين، في هذا الشأن، وهو الموقف الذي يقوم عليه دورها في هذه القضية، وحرصها على الرد على من يزعم ملكيته حقوق تراث كوكب الشرق وأخرين، بعد ما أثاره من لغط وجدل حول هذا الموضوع ".

شركة صوت القاهرة أصدرت بيانا حصل عليه "الخليج 365"، وجاء به: "ما يدعو إلى الأسف السعي من جانب الأستاذ محسن جابر والشركات التي يتعامل باسمها ومنها شركة ستارز للإنتاج الفني (لبنان)، إلى إدخال الغش على الجمهور المتابعين بزعم أن ملكية التسجيلات الصوتية للسيدة أُم كُلثوم، محسومة لغير شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بموجب حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 1957 & 2482 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة المستأنفة برقم 385 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، ولم يطعن فيه بالنقض، وبالتالي صار الحكم باتًا واجب النفاذ".

وتابعت: "واستباح الخصم أن يتمسك بحكم قضائي يفسخ علاقته العقدية بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهو حكم ينفي صفة السيد محسن جابر وشركاته التي خلفته في التعامل بصفته موزعًا للتسجيلات الصوتية للسيدة أُم كُلثوم".

الشركة في بيانها، أضافت: "ويتجاهل الخصم إقرار موثق من السيدة أُم كُلثوم بحسم الملكية لصالح شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهو إقرار أيده إقرار لاحق موثق من الجيل الأول من ورثة السيدة أُم كُلثوم"

وتابع البيان: "نؤكد أن السيد محسن جابر، ألف لي الحقائق وتفسير الأحكام القضائية حسب هواه وتجاهل إقرارات رسمية موثقة بيد السيدة أُم كُلثوم، والجيل الأول من ورثتها، ويتهرب من المثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه في جرائم تزوير واستعمال محررات مزورة، لعلمه بخطل مسعاه وسلامة ما تحت يد شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، من مستندات من بينها الحكم القضائي البات سالف الذكر بملكيتها لتسجيلات السيدة أُم كُلثوم، وهذا كله يبرر تحذير الغير من التعامل مع السيد محسن جابر، أو أي من شركاته في شأنها لتفادي ملاحقته القانونية، جنائيًا ومدنيًا"

يذكر أن المنتج محسن جابر، في بيان صحفي أعلن حصول شركة تابعة له، على حكم نهائى وبات ضد جمعية المؤلفين والملحنين بخصوص تصريح الجمعية، لإحدى الأغنيات التى تملكها شركته، وألزمت المحكمة الجمعية بدفع تعويض قدره 500,00 (خمسمائة ألف جنيه) ، مشيرا أن شركة "ستارز" للإنتاج الفنى، تملك ملكية خالصة لجميع أعمال السيدة أم كلثوم، بموجب أحكام نهائية وباتة، ضد شركة "صوت القاهرة"، بإنهاء جميع العقود التي أبرمتها مع ورثة أم كلثوم .