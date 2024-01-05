شموع وبالونات سوداء.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلادها الأول بعد الطلاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة المصرية هنا الزاهد أمس (الخميس) بعيد ميلادها الثلاثين، والأول عقب طلاقها من زميلها ومواطنها الفنان أحمد فهمي بعد 4 سنوات من الزواج الذي تمّ في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وكان لافتاً أن الزاهد اختارت فستاناً أسود اللون، بالإضافة إلى بالونات وشموع باللون عينه، ما أثار تساؤلات المتابعين عن السبب.

ونشرت الممثلة الشابة فيديو رصد إطفاءها الشموع أمام قالب حلوى زهري اللون، وهي تقول: “إنه عيد ميلادي”.

وعلى الصعيد الفني، تستعد الزاهد خلال أيام لعرض أربعة أعمال جديدة لها، ما بين السينما والدراما والمسرح.

وتستهل هنا الزاهد أعمالها في العام الجديد بعرض مسرحية “كذا نوفل”، من بطولة أحمد السعدني في ثاني تعاون بينهما، ويشاركهما فيها محمد عبد الرحمن توتا وإدوارد وسامي مغاوري وميرنا جميل، ومن المقرر عرضها في الفترة من 9 كانون الثاني (يناير) الجاري إلى 13 منه، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وتنتظر الزاهد عرض مسلسلها الجديد “إقامة جبرية” من بطولة: أحمد حاتم وصابرين ومحمد الشرنوبي وثراء جبيل ومحمود البزاوي وعايدة رياض… وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

وأما في السينما، فتترقب هنا الزاهد عرض فيلمين لها خلال الفترة المقبلة، هما: “فاصل من اللحظات اللذيذة”، بطولة: هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي… وفيلم “بضع ساعات في يوم ما”، وهو بطولة: هشام ماجد ومي عمر ومحمد الشرنوبي ومايان السيد ومحمد سلام… ومن تأليف محمد صادق عن رواية له تحمل الاسم نفسه، وإخراج عثمان أبو لبن.