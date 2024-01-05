ميرنا وليد - بيروت - نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فيديو على خاصية القصص القصيرة على صفحتها الخاصة، وظهرت وهي تمارس الرياضة.

صورت الفيديو شقيقتها نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان.

كيم البالغة من العمر 43 عاماً، قررت إتباع نظام تدريبي مع مدرب خاص مرتين يومياً، لفترة تمتد الى ثلاثين يوماً، وإتباع حمية غذائية نباتية، ولم تتردد في إستئناف تدريباتها مع مدربها في اليوم الذي تلى عيد الميلاد.

يذكر أن التقنية الجديدة أطلق عليها إسم "two-a-day"، ويعتمدها العديد من الرياضيين، وهي نظام تدريبي قاسٍ جداً، يعتمد على رفع الأثقال والكارديو.

كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تقسو على نفسها بالحمية والرياضة لسبب لم يكشف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.