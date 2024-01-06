تراند اليوم : بالفيديو: الفنان "محمد العيسى" يكشف عن وضعه الصحي وأهم أعماله الفنية المقبلة

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان محمد العيسى عن وضعه الصحي وأهم أعماله المقبلة، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "النشرة الفنية"، المذاع على فضائية الإخبارية.

وقال "العيسى" إنه بخير وصحته جيدة، معلقًا:"الحمدلله أبشركم، ومستعد للمصارعة في أي وقت".

ووجه الشكر للقائمين على مهرجان الرياضة للمسرح، مشيرًا إلى أن المهرجان شيء مشرف، وخطوة تواكب رؤية الأمير محمد بن سلمان على جميع الأصعدة سواء كانت ثقافية وفنية وأدبية و رياضية. كما أضاف أن المهرجان يعد لبنة مهمة لتطوير القطاع المسرحي.