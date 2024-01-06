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ابنة جنيفر غارنر ترتدي بلوزة مؤيدة للفلسطينيين أثناء التسوق مع والدتها

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": أظهرت فيوليت، ابنة جينيفر غارنر الصغيرة، بمهارة دعمها للفلسطينيين في رحلة تسوق قامت بها مؤخرًا مع والدتها.

شوهدتا أثناء زيارتهما لمتجر شانيل في بيفرلي هيلز يوم الثلاثاء، بينما ارتدت فيوليت بلوزة سوداء من ماركة Wear The Peace (38 دولارًا) تحمل صورة البطيخ.

وكثيرا ما تستخدم الفاكهة كرمز للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وسط الحرب القاتلة بين إسرائيل وحماس، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة الملابس، فإن 100% من أرباح شراء البلوزة تذهب لمساعدة غزة.

كما إرتدت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، بنطال جينز فاتح اللون، وأحذية لوفر سوداء وجوارب بيضاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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