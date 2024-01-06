نور النبوي يتحدث عن دعم والده خالد النبوي له في العرض الخاص لفيلم "الحريفة"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري نور النبوي متابعيه، صورة تجمعه بوالده الممثل خالد النبوي، من العرض الخاص للفيلم الذي يخوض به نور أولى بطولاته السينمائية "الحريفة".



وأرفق نور الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي، بتعليق، كشف من خلاله عن تأثره بالدعم الذي قدمه له والده في خطواته على طريق الفن.

وقال نور: "إمبارح كان العرض الخاص لفيلم الحريفة.. كان في صور كتير ولحظات كتير حلوة ممكن أحطها بس دي اللحظة الأفضل بالنسبالي، شايفها من وأنا عندي خمس سنين".

وتابع: "بشكر كل الناس على ردود الفعل من العرض الخاص وأتمنى الفيلم يعجب الجمهور".

وأضاف نور شاكراً كل من منحه هذه الفرصة، وكل من عمل على انتاج هذا الفيلم.

كما شكر نور زملائه في الفيلم قائلاً: "وبشكر زمايلي الحريفة اللي كنت مبسوط وقوي إني بشتغل معاهم".

واختتم النبوي رسالته قائلاً: "فيلم الحريفة النهارده في السينمات، يارب يعجبكم".

يذكر أن فيلم "الحريفة" من بطولة مجموعة من الشباب، أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للممثل بيومي فؤاد والممثل شريف الدسوقي، بالإضافة إلى لاعب الكرة السابق أحمد حسام ميدو. والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.