شكرا لقرائتكم خبر عن "مبسوط يا بُعد" أغنية جديدة من ألبوم رامى صبرى بتوقيع محمد عاطف وتميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم رامى صبرى أغنية جديدة من ألبومه تحمل اسم "مبسوط يا بُعد"، من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع تميم.

وتقول كلمات الأغنية :

سافر واتغرب قلبي معاه حاولت أنساه لقيت معاناه كأني غريق في دوامه

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

فارق من غير ما يقولي سلام فأجني قوام و اهي الايام بتعمل فيا ما بادلها

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

وطرح رامى صبرى سابقا عدة أغان من ألبومه الجديد الذى يحمل النهايات أخلاق وهى "حلفتك بالليالي" من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمر الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، كما طرح أغنية "النهايات أخلاق" و"بين الحيطان" و"بحكي عليكي".