مصطفى قمر يغير أغنيته من " 5 سنين في العطارين " الى " 5 سنين في السعودية "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري مصطفى قمر، فيديو له عبر حسابه، من حفل كاسيت 90، بالمملكة العربية السعودية في الرياض.



و ظهر مصطفى قمر، في الفيديو و هو يبدل كلمات أغنية يا مصطفى، مغنياً من "7 سينين في العطارين" إلى "خمس سينين في السعودية"، وسط تفاعل كبير من الحضور على مسرح أبو بكر سالم

و علق مصطفى قمر، قائلا: "و لسة بإذن الله في جميع مدن المملكة بحبكوا »، و ذلك بعدما تصدر مؤشرات البحث عبر محرك البحث جوجل بعد غنائه للسعودية".