الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تكرم ماجد المهندس بجائزة الميكروفون الذهبي

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان العراقي ماجد المهندس، حفلا غنائياً ضخماً، في المملكة العربية السعودية، ضمن فاعليات موسم الرياض.

وتسلم الفنان ماجد المهندس، جائزة الميكروفون الذهبي في إطار تكريمه من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال حفل البرنس والعمالقة، الذي أحياه ليلة أمس الجمعة 5 كانون الثاني، ومنح المستشار تركي آل الشيخ ماجد المهندس لقب صوت الحب.

وقام ماجد المهندس بغناء عدد من الأغاني الجديدة والقديمة التي قدمها خلال مسيرته الفنية، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الخليجية والمغربية، وصاحبه عدد من الراقصين الذين قدموا بعض الاستعراضات خلال تلك الفقرات .



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