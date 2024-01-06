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الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تكرم ماجد المهندس بجائزة الميكروفون الذهبي

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ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان العراقي ماجد المهندس، حفلا غنائياً ضخماً، في المملكة العربية ، ضمن فاعليات موسم الرياض.


وتسلم الفنان ماجد المهندس، جائزة الميكروفون الذهبي في إطار تكريمه من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال حفل البرنس والعمالقة، الذي أحياه ليلة أمس الجمعة 5 كانون الثاني، ومنح المستشار تركي آل الشيخ ماجد المهندس لقب صوت الحب.
وقام ماجد المهندس بغناء عدد من الأغاني الجديدة والقديمة التي قدمها خلال مسيرته الفنية، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الخليجية والمغربية، وصاحبه عدد من الراقصين الذين قدموا بعض الاستعراضات خلال تلك الفقرات .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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