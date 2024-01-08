بعد غياب 5 سنوات .. محمد الشرنوبي يطرح أغنية "كان نفسي" ( فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان محمد الشرنوبي أحدث أغانيه “كان نفسي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بعد 5 سنوات توقف عن الإصدارات الغنائية.

تفاصيل أغنية كان نفسي محمد الشرنوبي

أغنية كان نفسي من كلمات مصطفى ناصر، ألحان شرنوبي، توزيع: ماهر الملاخ، وتقول كلماتها "كان نفسي اقول انه استحاله افضل كدة كان نفسي مابقاش حالتي حالة بالشكل ده كان نفسي اشوفني اكون عارفني والسنين طول السنين جايبة جديد كان نفسي لما اعيش ماكنش عشت والسلام كان نفسي افهم قبل ما ابقى كبرت ع العلام كان نفسي لما اقول كلام ماتوهش فـ الكلام .. كان نفسي لما احكي عني اخش فـ المفيد كان نفسي اكابر كان نفسي اعافر كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر كان نفسي الاقي نفس اتفاقي واما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة متشال لي فيه حد برتاح معاه يفضل معايا فـ طريق ابتداه .. كان نفسي مابقاش وحيد كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم من غير ما يبكي ويشكي ف هموم كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم .. ماسألش نفسي انت مين كان نفسي ليلة ماتجيش طويلة كان نفسي انسى كلمة ما باليد حيلة كان نفسي كوني يخلف ظنوني كان نفسي حاجة واحدة ماتبكيش عيوني كان نفسي اكابر كان نفسي اعافر كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر كان نفسي الاقي نفس اتفاقي واما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي كان نفسي اكابر كان نفسي اعافر كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر كان نفسي الاقي نفس اتفاقي واما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة متشالي فيه حد برتاح معاه يفضل معايا فـ طريق ابتداه .. كان نفسي مابقاش وحيد كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم من غير ما يبكي ويشكي ف هموم كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم .. ماسألش نفسي انت مين كان نفسي الاقي يوم اجابة .. للاسئلة كان نفسي لما اتوه اقولي .. مش مشكلة كان قلبي نفسه فـ الف حاجة بس انا قلبي ياريت .. كان بايدية كان نفسي لما قلبي يوجعني تداريه العيون كان نفسي افهم الحياة وماتوهش فـ الظنون كان نفسي الاقي سكة سالكة ليا فين ما اكون كان نفسي الاقي اي حد جنبي اسند عليه كان نفسي اكابر كان نفسي اعافر



آخر إصدار غنائي للشرنوبي “زي الفصول الأربعة” 2019

كانت آخر الإصدارات الغنائية لـ الشرنوبي ألبوم “زي الفصول الأربعة” في مارس 2019، وحقق به نجاحا ملحوظًا قبل بداية مشاكله الانتاجية مع المنتجة سارة الطباخ.

ضم الألبوم 10أغنيات ومنهم" صبح الصباح، خلاني بعدت، عادي وبراحتك، حتة من الخيال".

ويعد "زي الفصول الأربعة" أول ألبومات الشرنوبي الغنائية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "النفسية"، التي حققت ملايين المشاهدات وكانت انطلاقة غنائية قوية للشرنوبي.

وعلى جانب آخر شارك الشرنوبي دراميًا في مسلسل “إيجار قديم”، من بطولة شريف منير، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، محمد نشأت، أسامة عبدالله، تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.

قصة مسلسل إيجار قديم

من أبرز القضايا التي يطرحها صناع مسلسل "إيجار قديم" علاقة الأباء والأبناء مع اختلاف الأجيال، كما يلقي الضوء على علاقة الجيران، ويطرح بعض القضايا الخاصة بالعلاقات الزوجية والأسرية، وحتى علاقات الصداقة، وذلك من خلال الحكايات المتعددة التي يطرحها في أحداثه.