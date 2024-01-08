لقاء الخميسي مع عبدالمنصف في خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأت الفنانة لقاء الخميسي، الفنانة مي فاروق على خطوبتها على الفنان محمد العمروسي، إذ احتفلا في جو عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونشرت "لقاء" صورة من كواليس حفل الخطوبة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي علي "انستجرام"، وظهرت خلالها برفقة زوجها لاعب منتخب مصر السابق محمد عبدالمنصف مع الفنانة مي فاروق وخطيبها الفنان محمد العمروسي، وعلقت قائلة: "مبروك يا حبايبي، ربنا يسعد قلبكم ويهنيكم".

وتصدرت الفنانة لقاء الخميسي مؤخرًا محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافتها ببرنامج "في العمق" تقديم الفنان تامر شلتوت ويعرض عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان بمسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، وعدد من الفنانين.