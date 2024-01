شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لجوائز Astra للأعمال التليفزيونية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "The Boys" من إنتاج Amazon Prime Video جميع المسلسلات فى حفل توزيع جوائز Astra TV، حيث حصل على 6 جوائز بما فى ذلك أفضل مسلسل درامى.

وجاء مسلسل "Succession"، الذى تعرضه قناة HBO، متخلفًا بخمسة انتصارات، بما فى ذلك أفضل مسلسل درامى.

تم تنظيم جوائز Astra TV التى تمت إعادة تسميتها أيضًا بواسطة Hollywood Creative Alliance الذى أعيدت تسميته حديثًا، وكانت تُعرف سابقًا باسم جوائز HCA TV.



جوائز Astra

قائمة الجوائز الكاملة..

أفضل مسلسل درامى على شبكة البث: Will Trent (ABC)

أفضل مسلسل درامى تليفزيونى: Succession (HBO)

أفضل ممثل فى شبكة البث أو مسلسل درامى: بيدرو باسكال – The Last of Us (HBO)

أفضل ممثلة فى شبكة البث أو مسلسل درامى: سارة سنوك – Succession – (HBO)

أفضل ممثل مساعد في شبكة البث أو مسلسل درامي: ماثيو ماكفادين – Succession (HBO)

أفضل ممثلة مساعدة في شبكة البث أو مسلسل درامي: ريا سيهورن عن مسلسل Better Call Saul (AMC)

أفضل كتابة في شبكة البث أو مسلسل درامي: Succession – جيسي أرمسترونج، (HBO)

أفضل إخراج في شبكة البث أو مسلسل درامي: Succession – مارك ميلود، (HBO)

أفضل سلسلة محدودة: A Small Light (NatGeo)

أفضل فيلم على شبكة البث أو تليفزيون: Black Girl Missing (Lifetime)

أفضل ممثل في شبكة البث أو مسلسل تليفزيوني محدود أو فيلم تليفزيوني: مايكل شانون – جورج وتامي (Showtime) وألكسندر سكارسجارد – Documentary Now! (IFC)

أفضل ممثلة في شبكة البث أو مسلسل تليفزيوني محدود أو فيلم تليفزيوني: جيسيكا تشاستين – George & Tammy (Showtime)

أفضل ممثل مساعد في شبكة البث أو مسلسل تليفزيوني محدود أو فيلم تليفزيوني: ليف شرايبر – A Small Light (NatGeo)

أفضل ممثلة مساعدة في شبكة البث أو مسلسل تليفزيوني محدود أو فيلم تليفزيوني: هانا وادينجهام – توم جونز: Masterpiece (PBS)

أفضل كتابة في شبكة بث أو مسلسل تليفزيوني محدود أو فيلم تليفزيوني: Documentary Now!– John Mulaney, Soldier of Illusion Part 1 (IFC)

أفضل إخراج في شبكة بث أو مسلسل تليفزيوني محدود أو فيلم تليفزيوني: A Small Light – Susanna Fogel, Pilot (NatGeo)

أفضل مسلسل كوميدي على شبكة البث: Abbott Elementary (ABC)

أفضل مسلسل كوميدي: Party Down (Starz)

أفضل ممثل في شبكة البث أو مسلسل كوميدي: Utkarsh Ambudkar – Ghosts (CBS)

أفضل ممثلة في شبكة البث أو مسلسل كوميدي: كوينتا برونسون – Abbott Elementary (ABC)

أفضل ممثل مساعد في شبكة البث أو مسلسل كوميدي: تايلر جيمس ويليامز – Abbott Elementary (ABC)

أفضل ممثلة مساعدة في شبكة البث أو مسلسل كوميدي: دانييل بينوك عن مسلسل Ghosts (CBS)

أفضل كتابة في شبكة البث أو مسلسل كوميدي عبر الكابل: What We Do In The Shadows – Ayo Edebiri & Shana Gohd, Private School (FX)

أفضل إخراج في شبكة البث أو مسلسل كوميدي عبر الكابل: Party Party Down – Ken Marino, KSGY-95 Prizewinner’s Luau (Starz)

أفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي: نيك أوفرمان – The Last of Us (HBO)

أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل درامي: ريجينا تايلور – CSI: Vegas (CBS)

أفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي: بيدرو باسكال – Saturday Night Live (NBC)

أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي: آيو إديبيري – Abbott Elementary (ABC)

أفضل شبكة بث أو مسلسل رسوم متحركة أو فيلم تليفزيوني: South Park (Comedy Central)

أفضل مسلسل حواري: The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

أفضل مسلسل منوع أو خاص: A Black Lady Sketch Show (HBO)

أفضل فيلم وثائقي على شبكة البث أو الكابل: Love to Love You: Donna Summer (HBO)

أفضل شبكة بث أو سلسلة قصصية عن طريق الكابل: 30 For 30 (ESPN)

أفضل الأزياء المعاصرة: RuPaul’s Drag Race (MTV)

أفضل مسلسل ألعاب: Jeopardy Masters (ABC)

أفضل مسلسل تليفزيوني واقعي أو مسلسل منافس: RuPaul’s Drag Race (MTV)

أفضل برنامج تليفزيوني واقعي أو سلسلة منافسة على شبكة البث: MasterChef (FOX)

أفضل طاقم تمثيل في مسلسل كوميدي: Ghosts (CBS)

أفضل مسلسل كوميدي: The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: جيريمي ألين وايت – The Bear (FX on Hulu)

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: راشيل بروسناهان عن مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: جيمس مارسدن – Jury Duty (Freevee)

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي متدفق (ربطة عنق): آيو إديبيري عن The Bear (FX on Hulu) وكريستينا ريتشي عن Wednesday (Netflix)

أفضل كتابة في مسلسل كوميدي: The Bear – كريستوفر ستورر – System (FX on Hulu)

أفضل إخراج في مسلسل كوميدي: UnPrisoned – نوما بيرييه، Nigrescent (Hulu)

أفضل مسلسل محدود البث: Beef (Netflix)

أفضل فيلم بث مباشر: Weird: The Al Yankovic Story (Roku)

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: علي وونج – Beef (Netflix)

أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم مباشر: بول والتر هاوزر عن فيلم Black Bird (Apple TV+)

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو فيلم مباشر: Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

أفضل كتابة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: Weird: The Al Yankovic Story – آل يانكوفيتش وإريك أبيل (Roku)

أفضل إخراج في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: Beef – لي سونغ جين، Figure of Light – (Netflix)

أفضل مسلسل درامي: The Boys (Prime Video)

أفضل ممثل في مسلسل درامي: أنتوني ستار – The Boys (Prime Video)

أفضل ممثلة في مسلسل درامي: كيري راسل – The Diplomat (Netflix)

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: جنسن أكليس – The Boys (Prime Video)

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: إليزابيث ديبيكي عن The Crown (Netflix) وجيري رايان في Star Trek: Picard (Paramount+).

أفضل إخراج في مسلسل درامي: The Boys – نيلسون كراج، Herogasm (Prime Video)

أفضل كتابة في مسلسل درامي: Star Trek: Picard – Terry Matalas، The Last Generation (Paramount+)

أفضل مسلسل قصير: Carpool Karaoke: The Series (Apple TV+)

أفضل مسلسل رسوم متحركة أو فيلم تليفزيوني: Attack on Titan (Crunchyroll)

أفضل فيلم وثائقي: Judy Blume Forever (Prime Video)

أفضل مسلسل واقعي: The Reluctant Traveler with Eugene Levy (Apple TV+)

أفضل أزياء في مسلسل خيال علمى: Wednesday (Netflix)

أفضل أزياء في فترات زمنية مختلفة: The Crown (Netflix)

أفضل أغنية أصلية: "Your Personal Trash Man Can" - The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

أفضل تصميم تتر رئيسي: Only Murders in the Building (Hulu)

أفضل الأعمال المثيرة: The Boys (Prime Video)

أفضل مسلسل واقعي أو منافس: Love is Blind (Netflix)

أفضل طاقم تمثيل في مسلسل درامي: The Boys (Prime Video)

أفضل طاقم تمثيل في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني: Weird: The Al Yankovic Story (Roku)