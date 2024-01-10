اعتذار نرمين الفقي ووفاء عامر عن مسلسل "أولاد الحاج متولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذر الفنانة وفاء عامر الفنانة ونرمين الفقي عن مسلسل "أولاد الحاج متولي".

وأعلن موقع "et" بالعربي، عن اعتذار الفنانتان، عبر حسابه الرسمي بموقع "x".

وعلق الحساب :"مسلسل أولاد الحاج متولي يواجه مصيرا مع تأجيل انطلاق التصوير لأجل غير مسمى بعد اعتذار وفاء عامر ونرمين الفقي عن المشاركة بالعمل".

ويشارك في بطولة المسلسل، كلّ من إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

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