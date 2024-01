فيلم Oppenheimer يتصدر ترشيحات جوائز نقابتي الممثلين والمخرجين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر فيلم Oppenheimer الذي حصد، الاثنين، أكبر عدد من جوائز “جولدن جلوب” قائمة ترشيحات جوائز “ساج أووردز”، التي تمنحها نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود، وتشكل نتائجها عادة مؤشراً بارزاً إلى ما ستكون عليه نتائج السباق إلى الأوسكار، فيما يتنافس مجدداً مع Barbie وسواه على لقب “أفضل فيلم” ضمن جوائز نقابة المخرجين الأميركيين (دي جي إيه).

وتتولى منصة “نتفليكس” العملاقة للبث التدفقي للمرة الأولى النقل الحيّ لوقائع احتفال توزيع جوائز “ساج”، ما سيساهم في جعله يستعيد مكانته.

وحصل Oppenheimer الذي أخرجه كريستوفر نولان، ويتناول في 3 ساعات شخصية مبتكر القنبلة النووية على ترشيحات في فئات عدة أبرزها “أفضل طاقم تمثيل” التي تُعدَ الأهمّ بين جوائز “ساج”، كذلك رُشح أبطال الفيلم كيليان ميرفي، وروبرت داوني جونيور، وإميلي بلانت كلّ على حدة لجوائز التمثيل الفردية.

ويُتوقع أن يصبح فيلم السيرة الذي قوبل بإشادات نقدية، وبلغت إيراداته نحو مليار دولار الأوفر حظاً في السباق إلى جوائز الأوسكار.

كذلك رُشح لجائزة “أفضل طاقم تمثيل” فيلم Barbie الذي حقق إيرادات كبيرة خلال الصيف، وتحوّل ظاهرة ثقافية وتجارية، فيما ينافس كلّ من مارجو روبي وراين جوسلينج على جائزتَي تمثيل فرديتين.https://cdn.iframe.ly/00SgRxd

ونال Killers Of The Flower Moon لمارتن سكورسيزي ترشيحات في 3 فئات تمثيل فردية، في حين اعتُبر الممثل ليوناردو دي كابريو أكبر غائب عن القائمة.

أما تلفزيونياً، فبلغ عدد الفئات التي رُشِّح فيها مسلسل Succession خمساً، تلاه كل The Last of Us وThe Bear وTed Lasso بأربعة ترشيحات.

ويتولى الممثلون اختيار الفائزين بجوائز “ساج” ما يجعلها تالياً مؤشراً معبّراً عمّا ستكون عليه جوائز الأوسكار، إذ يشكّل الممثلون أهم كتلة ناخبين داخل أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح التماثيل الذهبية العريقة.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال الثلاثون لتوزيع جوائز “ساج” في 24 فبراير المقبل في لوس أنجلوس، وستقدم النقابة خلال هذه الأمسية جائزة فخرية للممثلة والمغنية باربرا سترايسند عن مجمل مسيرتها الفنية.

ويُتوقع أن تتطرق الكلمات التي ستلقى خلال الاحتفال إلى إضرابَي الممثلين وكتّاب السيناريو اللذين طغيا على هوليوود عام 2023، وأدّيا إلى شل الصناعة السينمائية.

وتمت المصادقة في نوفمبر الفائت على اتفاق بين الاستوديوهات ونقابة الممثلين، وضع جداً لإضراب هؤلاء الذي دام أشهراً.