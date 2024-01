إليكم القائمة الكاملة لترشيحات جوائز SAG لعام 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد:أعلنت ترشيحات النسخة الثلاثين لجوائز اتحاد ممثلي الشاشة السينمائية المعروفة باسم SAG، يوم أمس الأربعاء، عن أسماء الأعمال والفنانين المرشحين لنيل جائزة Sag عن الأعمال المقدمة العام الماضي، في الحفل المقرر إقامته يوم السبت 24 من فبراير الساعة 8 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، الذي سيوافق فجر يوم الأحد 25 من فبراير الساعة 4 بتوقيت السعودية.

قادت Barbie وOppenheimer وAmerican Fiction قائمة ترشيحات هذا العام، بينما قاد مسلسل Succession قائمة الأعمال التلفزيونية. تتنافس أفلام أخرى في فئات الترشيحات المختلفة مثل The Color Purple، وKillers of the Flower Moon.

تشابه في الترشيحات

تتشابه ترشيحات جوائز SAG عبر الأفلام والمسلسلات التلفزيونية مع تلك التي تنافست مؤخراً في جوائز غولدن غلوب، باستثناء The Color Purple، الذي لم يتم ترشيحه في الفئات الرئيسية لأفلام غولدن غلوب، في ما اعتبره الكثير من النقاد إهمالاً. وكذلك Poor Things الذي نال العديد من الجوائز في غولدن غلوب، ولكنه حصل فقط على ترشيحين للتمثيل في جوائز اتحاد ممثلي الشاشة.

أفضل ممثلة

أنيت بينينغ، “Nyad”

ليلي جلادستون، “Killers of the Flower Moon”

كاري موليجان، “Maestro”

مارجو روبي، “Barbie”

إيما ستون، “Poor Things”

أفضل ممثل

برادلي كوبر، “Maestro”

كولمان دومينغو، “Rustin”

بول جياماتي، “The Holdovers”

كيليان ميرفي، “Oppenheimer”

جيفري رايت، “American Fiction”

أفضل ممثلة مساعدة

إيميلي بلانت، “Oppenheimer”

دانييل بروكس، “The Color Purple”

بينيلوبي كروز: “Ferrari”

جودي فوستر: “Nyad”

دافين جوي راندولف: “The Holdovers”

أفضل ممثل مساعد

ستيرلينج كيه براون: “American Fiction”

ويليم دافو: “Poor Things”

روبرت دي نيرو: “Killers of the Flower Moon”

روبرت داوني جونيور: “Oppenheimer”

رايان جوسلينغ: “Barbie”



أفضل أداء جماعي في فيلم سينمائي

“American Fiction”

“Barbie”

“The Color Purple”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

أفضل أداء نسائي في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود

أوزو أدوبا: “Painkiller”

كاثرين هان: “Tiny Beautiful Things”

بري لارسون: “Lessons in Chemistry”

بي باولي: “A Small Light”

آلي وونغ: “Beef”

أفضل أداء رجالي في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود

مات بومر: “Fellow Travelers”

جون هام: “Fargo”

ديفيد أويلوو: “Lawmen: Bass Reeves”

توني شالهوب: “Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie”

ستيفن يون: “Beef”

أفضل أداء نسائي في مسلسل درامي

جينيفر أنيستون: “The Morning Show”

إليزابيث ديبيكي: “The Crown”

بيلا رامزي: “The Last of Us”

كيري راسل: “The Diplomat”

سارة سنوك: “Succession”

أفضل أداء رجالي في مسلسل درامي

برايان كوكس: “Succession”

بيلي كرودب: “The Morning Show”

كيران كالكين: “Succession”

ماثيو ماكفادين: “Succession”

بيدرو باسكال: “The Last of Us”

أفضل أداء جماعي في مسلسل درامي

“The Crown”

“The Guilded Age”

“The Last of Us”

“The Morning Show”

“Succession

أفضل أداء نسائي في مسلسل كوميدي

أليكس بورستين: “The Marvelous Mrs. Maisel”

راشيل بروسنهان: “The Marvelous Mrs. Maisel”

كوينتا برونسون: “Abbott Elementary”

آيو إيديبيري، “The Bear”

هانا وادينجهام: “Ted Lasso”

أفضل أداء رجالي في مسلسل كوميدي

بريت غولدستين: “Ted Lasso”

بيل هادر: “Barry”

إيبون موس باكراك: “The Bear”

جيسون سوديكيس: “Ted Lasso”

جيريمي ألين وايت: “The Bear”

أفضل أداء جماعي في مسلسل كوميدي

“Abbot Elementary”

“Barry”

“The Bear”

“Only Murders in the Building”

“Ted Lasso”

أفضل أداء حركي من قبل فريق في مسلسل تلفزيوني

“Ahsoka”

“Barry”

“Beef”

“The Last of Us”

“The Mandalorian”

أفضل أداء حركي من قبل فريق في فيلم سينمائي

“Barbie”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“John Wick: Chapter 4”

“Mission: Impossible Dead Reckoning Part One”