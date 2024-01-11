إيرادات الأربعاء.. "الإسكندراني" يواصل تفوقه على "أبو نسب" و"الحريفة" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 10 يناير منافسة بين 7 أفلام، هي: "أبو نسب، عصابة عظيمة، الإسكندراني، الحريفة، شماريخ، أنا وابن خالتي، ليه تعيشها لوحدك"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 2 مليون و99 ألفا و679 جنيها، وزعت على النحو التالي:

الإسكندراني

احتل المركز الأول فيلم الإسكندراني، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، محققا 649 ألفا و801 جنيه.

الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحد العوضي، زينة، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

أبو نسب

وكان المركز الثاني من نصيب فيلم أبو نسب، بعد تحقيقه 577 ألفا و897 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

الحريفة

ونجح فيلم "الحريفة" في الحصول على المركز الثالث، إذ حقق إيرادا بلغ 536 ألفا و82 جنيها.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد.

شماريخ

وذهب المركز الرابع لفيلم شماريخ، وحقق 127 ألفا ألفألفا و816 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

عصابة عظيمة

وجاء في المركز الخامس فيلم عصابة عظيمة، وحقق 112 ألفا و655 جنيها.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فراح الزاهد.

أنا وابن خالتي

جاء في المركز السادس فيلم "أنا وابن خالتي" محققا 84 ألفا و612 جنيها

"أنا وابن خالتي" إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، إخراج أحمد صالح.

ليه تعيشها لوحدك

يأتي فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في المركز السابع والأخير، بعد تحقيقه 10 آلاف و816 جنيها.

"ليه تعيشها لوحدك" تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، خالد عليش.

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