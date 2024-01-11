شيرين عبد الوهاب تنتهي من تسجيل أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين وعزيز الشافعي

ميرنا وليد - بيروت - نشر الشاعر والكاتب والملحن الغنائي المصري تامر حسين، صورة تجمعه بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والشاعر والملحن الغنائي عزيز الشافعي، والموزع توما والملحن مدين داخل أستديو صوت، وعلق تامر على الصورة قائلاً :" قريباً شيرين عبد الوهاب ٢٠٢٤" مشيراً الى عمل فني جديد يجمعهم، ونالت الصورة إعجاب المتابعين حيث عبروا عن فرحتهم في التعليقات بأغنية جديدة لشيرين .



ووجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة خاصة للممثل عادل إمام بعد حفلها الأخير الذي أقيم في دبي ليلة رأس السنة.

وقالت: "أتمنى في العام الجديد أن يتمتع الزعيم عادل إمام بحالة صحية جيدة".