ميرنا وليد - بيروت - حقق الفيلم المصري "الحريفة"، إيرادات بقيمة 4 مليون و400 ألف جنيه مصري اي ما يعادل 142396. 58 دولار أميركي، وذلك على مدار 7 أيام فقط. تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

ويأتي فيلم الحريفة من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم نجم الكرة السابق العالمي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.

كانت هذه تفاصيل خبر فيلم " الحريفة " يحقق هذا الرقم القياسي من الإيرادات خلال أول أسبوع عرض له بالسينمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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