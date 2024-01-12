"بنت أبويا".. أحدث ظهور لـ أسما شريف منير بصحبة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت أسما شريف منير، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بصحبة والدها.

ونشرت أسما، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بنت أبويا".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "من أجمل الصور ليكي يا أسما من كتير أوي" ، "ربنا يخليكم لبعض" ، "حفظكم الله من كل سوء" ، "أحلى اتنين" ، "قمرين" ، "الفنان المبدع والمحترم" .

وكانت أسما ابنة الفنان شريف منير، كشفت عن نجاتها من حريق في منزلها بسبب ماس كهربائي، حيث نشرت عبر صفحتها على"إنستجرام" صورة آثار الحريق، وعلقت: "قدر ولطف، ماس كهربة كان هيولع فى البيت، الحمد لله".

يذكر أن، أسما هي ابنة النجم الكبير شريف منير، شاركته من قبل في تقديم برنامج تليفزيوني، استضافا خلاله عدد كبير من نجوم الفن، وكانت أثارت جدلا واسعا مؤخرا عقب ظهورها بعد قص شعرها بالكامل.